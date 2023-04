Bad Bellingen Generationswechsel vollzogen

Als gut aufgestellt bezeichnete der stellvertretende Vorsitzende, Bürgermeister Carsten Vogelpohl, zu Beginn der Sitzung den Förderkreis. Dabei hatte er vor allem die rasante Verjüngung des Vorstands im Blick. Er würdigte das Wirken des Altbürgermeisters, Ehrenbürgers, Mitbegründers und langjährigen Vorsitzenden Eberhard Stotz. Diesem sei die Weiterentwicklung des Museums und auch der Ausstellungskonzeption wichtig gewesen. Darüber hinaus habe Stotz den Förderkreis auch als kulturellen Verein gesehen, der Menschen bei Ausflügen, bei der Chilbi oder beim Museumsfest zusammenbringt.

Berichte

Schriftführerin Ursula Gardenne ließ das Vereinsjahr 2022 Revue passieren, in dem die Aktivitäten nach Corona allmählich wieder Fahrt aufgenommen hätten. Sie hob insbesondere die Verjüngung des Vorstands bei der Mitgliederversammlung im April vergangenen Jahres durch die Wahl von Schatzmeisterin Susanne Weh sowie der Beisitzerinnen Michael Schamberger und Katja Waiz hervor. „Dies drei neuen Damen senken nicht nur das Durchschnittsalter unseres Vorstands erheblich, sondern sind eine große Bereicherung für unseren Vorstand, denn sie bringen viel frischen Wind in die Sitzungen“, betonte Gardenne. Bei den Veranstaltungen erinnerte sie an die Enthüllung der Gedenktafel für Kurt Weckerlin an der Bogestelli. Zu den Höhepunkten zählten die Eröffnung der neu gestalteten Weinbauabteilung mit einer Weinprobe und Führung durch Susanne Weh sowie die Eröffnung der neuen Abteilung „Hie Obrigkeit – da Untertan“. Das Museumsfest im August ist wegen der zu kurzen Vorbereitungszeit ausgefallen, das Chilbi-Fest im Herbst musste wegen des starken Schimmelbefalls im Schlosskeller in die Zunftstube der Bogdemolli umziehen und wurden von zwei auf einen Tag reduziert. Im Rahmen der Monatsversammlungen stand zudem eine Fahrt zum Landwirtschaftsmuseum in Gupf an.