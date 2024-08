Bad-Bellingen: Gerüstet für spontan Reisende und Urlauber

Ruhe und Erholung

Ganz ähnlich erging es auch Maria und Walter Gerber vom Thunersee in der Schweiz. Die beiden nutzten den Stellplatz am 1. August, dem Nationalfeiertag in der Schweiz. „Wir mögen die laute Feierstimmung nicht und fahren daher jedes Jahr an einen ruhigeren Ort“, erzählen sie und freuen sich darüber, dass auf dem Stellplatz in Bad Bellingen noch viele Plätze zur Verfügung stehen. Gleich nach dem Check-in haben sie ihre Tasche gepackt, um in die Therme zu gehen. „Heute früh sind wir spontan losgefahren und hier gelandet. Wir kennen diesen Platz und schätzen die gepflegte Atmosphäre.“