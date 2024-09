Der Ortsverein Bad Bellingen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) lädt gemeinsam mit dem Team der Seniorenarbeit im DRK-Kreisverband Müllheim erstmals zum Rotkreuz-Café in Bad Bellingen ein. Dieses findet am Dienstag, 15. Oktober, ab 14.30 Uhr im Malhüsli im Kurpark in Bad Bellingen, Badstraße 13, statt. Das Malhüsli ist barrierefrei zugänglich. Beim Rotkreuz-Café können alle, die sich zu einem gemütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen treffen möchten und Geselligkeit suchen, sowie Freunde von Brett- und Kartenspielen auf ihre Kosten kommen. Die Ehrenamtlichen des DRK bieten für alle Senioren aus Bad Bellingen und Umgebung in geselliger Runde Unterhaltung, Spiel und Spaß. Für weitere Informationen zum Rotkreuz-Café stehen Jutta Koch-Lindler vom Team DRK-Seniorenarbeit, Tel. 07635/82 67 39, und Frank Schamberger von der DRK-Servicestelle Seniorenarbeit, Tel. 07631/18 05 15, zur Verfügung.