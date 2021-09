Bad Bellingen Gewerbesteuer-Säule für den Kurort

Das internationale Unternehmen, das 1952 gegründet wurde, entwickelt „hochwertige Fensterbeschattungslösungen“. Unter anderem werden mittels neuer Technologien die weltweit leisesten Vorhangsysteme produziert, heißt es in der Mitteilung. Motorisierte oder manuell bedienbare Rollos, Vorhangsysteme jeglicher Art und verschiedene Jalousien gehören zu dem größten Produktsegment. Nicht nur Gebäude werden vom Produktionsstandort Rheinweiler aus ausgestattet, sondern auch Flugzeuge, Züge, Schiffe und Laster.

Im Hauptsitz der Firma in Bern befindet sich die Entwicklungsabteilung. Sämtliche Komponenten und Systeme werden dort entwickelt und auf Herz und Nieren getestet, bevor diese in Rheinweiler in der Produktion verbaut werden, heißt es weiter.

Weiter auf Expansionskurs

Das Unternehmen, das sich in Rheinweiler gut aufgenommen fühle von Gemeinde und Bürgern, ist weiter auf Expansionskurs. „Wir werden in den kommenden Jahren noch zusätzliche Flächen unter anderem für die Vergrößerung der Verpackungs- und Versandabteilung benötigen“, machte Michel Frauchiger, General-Manager in Rheinweiler, beim Unternehmensbesuch deutlich. Bürgermeister Vogelpohl sicherte Unterstützung dafür zu.

Das Unternehmen habe derzeit immer neue Herausforderungen zu stemmen, meinte Frauchinger. So seien beispielsweise die Kosten für Verpackungsmaterial und Aluminium in der Corona-Krise rasant gestiegen. „Aber wir werden auch das positiv meistern.“

Von der Bundespolitik wünscht sich die Firma „mehr Flexibilität beim Arbeitsrecht, um den Standort dauerhaft zu sichern, sowie realitätsnähere Regularien“. So seien beispielsweise die Entsorgungskosten für Elektromotoren aus Deutschland sofort zu entrichten, während das für Importe aus Asien nicht kontrolliert werde. Dies verzerre den Wettbewerb. Hoffmann versprach, die Themen in Berlin aufzugreifen.

Ein Anliegen von Silent Gliss habe Hoffmann in Berlin schon einbringen können. Beim Bau wurden damals Photovoltaik-Anlagen auf dem sehr großen Flachdach noch verworfen, „weil die Nutzung des selbstproduzierten Stroms mit einer EEG-Abgabe bestraft und damit unwirtschaftlich wird“, hieß es. Hoffmann: „Immerhin konnte ich erreichen, dass heute bis 30 Kilowatt-Peak nicht mehr bestraft werden und sich solche Anlagen auch ohne Subventionen rechnen.“