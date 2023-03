Bad Bellingen Große Investitionen, kleine Einnahmen

Deshalb kommt nun das Darlehen über 500 000 Euro ins Spiel, das die Gemeindeverwaltung vorgeschlagen hat. Es soll noch in diesem Jahr bis zum 31. Dezember zurückgezahlt werden. Das Darlehen ist zu einem Festzinssatz von 2,5 Prozent auf den Gesamtbetrag verzinst. Der Zweck des Darlehens besagt, dass es nur der Bezahlung der anfallenden Baukosten zum Umbau des Kurhauses dient. Die Auszahlung des Darlehens soll am 15. März erfolgen. Als Sicherheit für das Darlehen, sollte keine pünktliche Rückzahlung erfolgen können, wurde festgelegt, dass Grundstücke der BuK, wie der Kurpark und Grundstücke, die nicht direkt der Therme zugeordnet sind, an die Gemeinde verkauft werden können. Mit dem Erlös aus den Grundstücken wäre dann das Darlehen zu bedienen.