Ihr Knattern war schon von weitem zu hören: 17 Harley-Nikoläuse sorgten am Sonntag für den Höhepunkt des zweitägigen Weihnachtsmarkts im Kurpark. Die Mitglieder des Alemannen Chapter Germany aus Weil am Rhein brausten am Nachmittag mit ihren opulent geschmückten, schweren Maschinen an und sorgten nicht nur bei den kleinen Besuchern für Freudestrahlen. Nach einem kurzen Zwischenstopp am Rathaus ging es für die bestens gelaunte Truppe in den Kurpark, wo bereits großer Andrang herrschte. Auch in diesem Jahr erwiesen sich die Harley-Nikoläuse als wahre Besuchermagneten. „Einfach gigantisch“, freute sich Mitorganisator Siegfried Jürgens über die gelungene Aktion. Mit dabei hatten die verkleideten Motorradfahrer rund 600 Geschenktüten, die sie an die Kinder verteilten. Den Inhalt hatten der Hauptsponsor „BBB-Bad Bellingen bewegt“ ermöglicht; hinzu kamen Spenden von Bade- und Kurverwaltung, vom Bruckrainhof und von verschiedenen Gastronomiebetrieben und Geschäften. 13 freiwillige Helfer waren einige Tage zuvor bei der großen Packaktion im Kurhaus engagiert. Im Zuge seines Besuchs in Bad Bellingen sammelte der Motorradclub auch in diesem Jahr Spenden für einen guten Zweck, dieses Mal für den Verein „Chinderlache“ .