Bad Bellingen Hauptsache knallige Farben

Beliebt sind poppige Portraits in Tracht oder beispielsweise in der Feuerwehruniform. Zu den Auftragsarbeiten gehören auch Bilder von Musikinstrumenten, Autos, Traktoren oder Motorrädern. Portraits mit Motorrad hat Gründel-Pfaff auch von einigen Fahrern des Hertinger Grasbahnrennens gefertigt. Gefragt sind natürlich auch Bilder von Tieren, etwa als Erinnerung an ein verstorbenes Haustier.

„Tiere und Menschen interessieren mich in aller Vielfalt, Besonderheiten und vor allem die Persönlichkeit und das Temperament“, sagt sie.

Angefangen hat sie mit Seidenmalerei und Airbrush-Technik, dann folgten Arbeiten mit Pastellkreide. Heute zählt Acrylfarbe zu ihren bevorzugten Materialien. Neben den knalligen Farbtönen hat die Acrylfarbe noch einen weiteren Vorteil. Sie trocknet schneller als Ölfarbe. Den Umgang mit verschiedenen Materialien und Maltechniken hat sie in Kursen bei namhaften Künstlern erlernt. Darüber hinaus hat sie ein Fernstudium „Kreative Malschule“ bei der Hamburger Akademie mit der Note eins absolviert.

Darüber hinaus stellt sie regelmäßig aus. Zuletzt in der Pop-up-Galerie am Alten Markt in Lörrach. Ende März will sie ihre Werke in Bad Bellingen bei einer Gemeinschaftsausstellung im Kurhaus zeigen sowie im Herbst bei Josko-Fitness in Binzen. Entdecken kann man eines ihrer Gemälde auch beim Spaziergang durchs Art-Dorf Ötlingen. Ausgezeichnet wurden ihre Werke unter anderem mit einem ersten Platz beim Markgräfler Kulturpreis 2010 der Sparkasse Markgräflerland. Im Jahr 2019 erhielt sie die Besucher-Auszeichnung „Liebling 2019“ bei einer Ausstellung des Kunstvereins Weil.

Atelier und Galerie, Rheinstraße 78 in Bad Bellingen. Tel. 0162/400 71 51, E-Mail: dein-wunschbild@web.de

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag von 9 bis 14 Uhr, Dienstag von 16 bis 18 Uhr und Mittwoch von 14 bis 16 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung.