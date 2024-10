Bad Bellingen: Hebelschoppen im Zeichen der Markgräfler Tracht

Vortrag auf Alemannisch

Referent Fred Wehrle, ebenfalls gekleidet im feierlichen Trachtenanzug, hielt seinen Vortrag zur Freude der Besucher auf Alemannisch. Johann Peter Hebel, so Wehrle, hat die Markgräfler Tracht häufig erwähnt. So beispielsweise in seinem Gedicht „Die Wiese“, in dem er die so genannte „Vreneli-Tracht“ explizit beschreibt. Als Hebel 1760 geboren wurde, war die Markgräfler Tracht allgegenwärtig und populär. Hebel, der aus einer Weberfamilie stammt, konnte seinem Vater zwar nicht mehr bei der Arbeit zuschauen. Aber er hat sicher seine Mutter oft beim Besticken der Trachtenkappe und des Mieders beobachtet.

Veränderungen bei Tracht

Die Markgräfler Tracht, so führte Wehrle aus, hat im Lauf der Zeit immer wieder Veränderungen erfahren, was Hebel durchaus kritisch wahrgenommen hat. Die Trachtenhaube beispielsweise hat sich in den letzten Jahren seines Lebens auf kuriose Weise verändert. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat die Flügelhaube wieder die gleichmäßige symmetrische Form ausgebildet, was Hebel sicher gefallen hätte.