Bad Bellingen: Helfer waten durch den Schlamm

Die Vereinsmitglieder hätten am Samstag von 9 bis 17 Uhr Schwerstarbeit geleistet, betont Pfisterer. Zudem habe man am Sonntag- und Montagmorgen nochmals einige Fische aus dem Weiher geholt, nachdem besorgte Bürger die Polizei und die Feuerwehr alarmiert hätten. Bei jedem Weiher der abgelassen werde, gebe es zwangsläufig Verluste und ein paar Tote Fische, stellt der Fischexperte fest. Es ist unmöglich jeden kleinen Fisch zu fangen, erklärt Pfisterer und ärgert sich über entsprechende Kommentare in den sozialen Medien. Weitere Helfer wären durchaus willkommen gewesen. „Wir haben die Gemeinde unterstützt“, betont er.

Der Kurparkweiher ist ein künstliches Gewässer, das vor zirka 46 Jahren als Element der Naherholung angelegt wurde, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Er weist eine Tiefe zwischen einem halben und 1,55 Metern auf. Die zunehmende Verschlechterung der Wasserqualität mit massiver Algenbildung veranlasste die Gemeinde die Polyplan-Kreikenbaum-Gruppe zu beauftragen, um ein Sanierungskonzept zu erstellen. Für die Sanierung ist die Entleerung des Weihers erforderlich. Im Herbst werden die Vertiefung des Gewässers und weitere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.

Auf der Nordseite des Weihers soll ein Eingangsplatz mit Wasserspielen und einem kleinen Bachlauf entstehen, der sich in den Weiher ergießt. Der Weiher selbst soll auf eine Tiefe von 3,50 Metern ausgebaggert werden. Die bisherigen Trittstufen entfallen, dafür ist etwa auf Höhe des Malhäusle eine Brücke über den Weiher geplant. Auf der Südseite ist eine Art biologische Kläranlage geplant. Ziel ist mit Wasserpflanzen im Gewässer und einem südlich des Sees angelegten Filterbereich den Phosphatgehalt zu drücken und damit der starken Algenbildung entgegenzuwirken. Bereits Im August 2020 hat sich die Gemeinde erfolgreich um eine Förderung aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ beworben und im Januar 2022 den Zuschlag erhalten. Die Gemeinde erhält eine 90-prozentige Förderung in Höhe von 881 280 Euro. Warum der Kurparkweiher mitten im Sommer in der Urlaubszeit abgelassen wurde und nicht etwa im Herbst liege daran, dass der Zuschuss befristet ist und der größte Teil der Maßnahmen im Herbst bereits abgeschlossen sein muss, damit die Fördergelder fließen.