Bad Bellingen Hilfsorganisationen stellen sich vor

Der vorerst letzte Blaulichttag hatte 2018 stattgefunden. „Eigentlich wollten wir so einen Tag schon eher wieder abhalten, aber da hatte uns die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht“, informierte Gesamtkommandant Marco Maier. Die Feuerwehr zeigte alle ihre Fahrzeuge, vom Löschfahrzeug bis zum Mannschaftstransportwagen und natürlich die Drehleiter, die im ausgefahrenen Zustand immer eine Attraktion ist und diesmal mit einer Bad Bellinger Fahne geschmückt worden war. Gleichzeitig machten die Feuerwehrleute auf die neue professionell gestaltete Werbekampagne aufmerksam, mit der neue Mitglieder gewonnen werden sollen.

Auf einem extra gesicherten Platz wurde fast stündlich gezeigt, wie eine Fettexplosion abläuft und was man beim Löschen keinesfalls machen sollte, wenn es einen Fettbrand gibt – nämlich mit Wasser löschen, sondern lieber schnell einen fest schließenden Deckel auf Pfanne oder Topf legen, um das Feuer zu ersticken, so lange dies noch ohne sich selbst in Gefahr zu bringen möglich ist. Kaltes Wasser auf brennendes Öl zu geben erzeugt nämlich eine Stichflamme, wie die Feuerwehrleute vor einem großen Publikum eindrucksvoll demonstrierten. Gezielt mit einem Löschschlauch löschen durften die Kinder an einem kleinen Übungs-Haus, an dessen Fenstern Brandherde angezeigt wurden.