Bad Bellingen Hohe Auszeichnung für „Stargast“

Die Pro-Musica-Plakette wird seit 1968 aus Anlass des 100-jährigen Bestehens einer Musikvereinigung vom Bundespräsidenten verliehen. Sie ist als Auszeichnung für Vereinigungen von Musikliebhabern bestimmt, die sich in langjährigem Wirken besondere Verdienste um die Pflege des instrumentalen Musizierens und damit um die Förderung des kulturellen Lebens erworben haben, erläuterte Dammann.

Mit einem Zitat von Nietzsche –­ „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“ -– unterstrich die Landrätin die Bedeutsamkeit des Musizierens. Vor allem lobte sie das bürgerschaftliche Engagement der Musiker. Dabei betonte sie: „Gemeinsames Musizieren bereichert unseren Alltag, er wird dadurch fröhlicher, leichter und bunter.“ Musik versprühe Lebensfreude und das könne gerade in diesen Zeiten jeder gut gebrauchen. „Es ist schön, wenn die Sorgen auch einmal weggeblasen werden“, so Dammann.

Gemeinschaftspflege und zentrale Werte

Ein Orchester zeichne sich zudem durch die aktive Gemeinschaftspflege aus und sei ein Ort, an dem man Freundschaften für’s Leben schließe.

Musik vereine Jung und Alt, was auch im Bad Bellinger Orchester der Fall sei. Einige Mitglieder seien schon mehr als 50 Jahre dabei, gleichzeitig sei es gelungen, junge Menschen fürs Musizieren zu begeistern, hob die Landrätin hervor. Teilweise gehörten auch mehrere Mitglieder einer Familie dem Musikverein an. Dammann: „Dieses aktiv gelebte Miteinander ist ein hohes Gut.“ Denn dabei würden auch zentrale Werte vermittelt, betonte sie. Wie wichtig dies sei, habe die Corona-Krise nochmals deutlich gemacht. „Das trägt uns auch durch schwierige Zeiten“, meinte die Landrätin.

Mit Fleiß und Treue den Bestand gesichert

Die Auszeichnung sei eine große Ehre, freute sich Florian Heitz, seit Oktober 2021 Vorsitzender, über die Auszeichnung. Er nahm die Plakette „für all diejenigen entgegen, die mit viel Fleiß und Treue dazu beigetragen haben, den Verein über diese lange Zeit am Leben zu halten“. Derer seien es so viele, dass es nicht möglich sei, alle beim Namen zu nennen. Stellvertretend nannte er Kurt Weckerlin und Gerhard Schlecht, die sich über viele Jahrzehnte in hohem Maß im Musikverein engagiert hatten. Die beiden Urgesteine des Bad Bellinger Musikvereins sind im vergangenen Jahr verstorben. Kurt Weckerlin war Ehrenvorsitzender und gehörte dem Verein an die 60 Jahre an. Gerhard Schlecht, der mehr als 50 Jahre aktiv musizierte, war jahrelang auch als Materialverwalter engagiert.

Neustart nach der Corona-Krise

Die Corona-Krise mit den monatelangen Probenunterbrechungen habe auch den Bad Bellinger Musikverein vor große Herausforderungen gestellt. „Das hinterlässt Spuren“, meinte Heitz. Die Mitgliederzahl sei indes mit rund 40 Musikern stabil geblieben.

Das Orchester erlebe gerade einen Neustart: So habe der Verein in dieser Woche die ersten beiden Auftritte seit der Pandemie, berichtete Heitz. Erfreulich sei, dass viele neue junge Musiker mit an Bord seien. Der Vorsitzende blickte deshalb frohen Mutes in die Zukunft und verriet dabei: Nachdem die Feierlichkeiten zum 100-Jährigen wegen Corona ausfallen mussten, wolle man das Fest zum 105. Geburtstag im Jahr 2025 nachholen.

Viel Applaus für eine Uraufführung

Der Musikverein unter der Leitung von Dirigent An­dreas Kramer hatte zum Bürgerempfang noch eine Überraschung parat: Präsentiert wurde die Uraufführung des Bad Bellinger Bädermarschs. Das Stück hat das ehemalige Mitglied Edgar Wehrle komponiert, Profi-Musiker und Mitglied bei „Ernst Hutter & die Original Egerländer Musikanten“. Für das besondere Werk erntete das Orchester viel Applaus.

Bürgerempfang eine Premiere

Der Bad Bellinger Bürgerempfang war eine Premiere. Er entsprach dem Format des Neujahrsempfangs, der coronabedingt zuletzt 2020 stattfinden konnte. Neben der Orchester-Auszeichnung standen eine Rede des Bürgermeisters und die Ehrung vier verdienter Bürger auf dem Programm. Ilse Barz und Fanny Raupp sowie Museumsleiter Christhart Heering und Hans Leber wurden für ihr großes Engagement für das Oberrheinische Bäder- und Heimatmuseum gewürdigt (wir berichten noch).