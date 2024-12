Bad Bellingen: Hotel mit Café eröffnet

Ein Hotel mit Café hat in dieser Woche in Bad Bellingen eröffnet. Es handelt sich um das ehemalige Aparthotel Badblick in der Von-Andlaw-Straße 2, das von den Pächtern Said und Sadiye Gümüser übernommen wurde. Der neue Name lautet „feelfalt“. Das Hotel, das seit dem Jahr 2021 geschlossen war, verfügt über zehn Zimmer. Das neue Café ist im ehemaligen Frühstücksraum des Hotels untergebracht und sowohl für Hotelgäste als auch Externe geöffnet. Einer entsprechenden Nutzungsänderung hat der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung einmütig zugestimmt.