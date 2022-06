Bad Bellingen Ihr Schwerpunkt sind junge Familien

Kinder, Jugendliche und Familien im Fokus

Gut besucht war dagegen der Einführungsgottesdienst der 21-Jährigen am 27. Mai. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Familien – viele Familien zogen in jüngerer Vergangenheit in den Kurort. Da passte es, dass Wollesen bereits mitwirkte an den vier Sonntagnachmittagen im April und Mai, an denen das Albert-Schweitzer-Haus ein „Familienraum“ wurde. Kamen beim ersten Mal fünf Familien und beim vierten Mal 20 Besucher, waren es beim Tag mit Clown „Rabe“ 60 Besucher und 40 beim Wellnesstag für Mamas. Dort wurden auch Handseifen hergestellt.

Mit vielen Spielgeräten, mit „Wahnsinnstorten“, gespendet von den Landfrauen und weiteren Bäckern, mit Gesellschaftsspielen, Vorlesen, Basteln und den inhaltlichen Höhepunkten zum Vermitteln christlicher Werte wandte sich das vom Diakonissen-Mutterhaus St. Chrischona (DMH) geförderte Projekt ausdrücklich an Familien. Auch Familien aus der Ukraine kamen auf Wollesens Einladung hin.

„Familienraum Outdoor“ im Kurpark geplant

Neben ihr und Armin Graf, theologischer Leiter des Diakonissen-Mutterhauses St. Chrischona, halfen an diesen vier Tagen acht Ehrenamtliche mit. Am Sonntag, 5. August, geht es weiter mit dem „Familienraum Outdoor“ von 16 bis 18 Uhr beim Kurpark-Spielplatz. „Wir gehen dorthin, wo die Menschen in Bad Bellingen sind“, sagt die Diakonin dazu. Auch nach den Sommerferien soll der „Familienraum“ fortgeführt werden, wenngleich mangels personeller Ressourcen nicht mehr in dieser Größenordnung.

Die Aufgaben der Gemeindediakonin

Wollesen ist als Diakonin auch zuständig für Konfirmanden, Konfirmation, Kinder- und Familiengottesdienste. Sie tritt zum neuen Schuljahr ihre Arbeit als Religionslehrerin in der Sonnenrainschule an, tauft, konfirmiert und spendet das Abendmahl. Hochzeiten und Beerdigungen, so Wollesen, würden im Rahmen der Dienstgemeinschaft abgedeckt, Pfarrer Martin Braukmann, Vakanzvertreter für Bad Bellingen, sei nach wie vor Ansprechpartner für die älteren Bürger.

Pfarrerstelle in Diakonstelle umgewandelt

Nachdem sich trotz langer Suche kein Pfarrer für Bad Bellingen gefunden hatte, wurde die Pfarrstelle auf Beschluss des Bezirkskirchenrats umgewandelt in eine vorerst auf drei Jahre befristete Vollzeit-Diakonstelle ausschließlich für den Kernort Bad Bellingen.

Freiraum zur Gestaltung

Zu ihrer Ausbildung kam Wollesen durch ihr ehrenamtliches Engagement in Jungschar, Konfirmandenarbeit und Jugendgruppe, und weil ihr die Mischung aus Theologie, Sozialarbeit und didaktisch-pädagogischer Arbeit gefiel, sagt die junge Frau. An Bad Bellingen wiederum gefalle ihr der gebotene Freiraum: „Hier können wir neue Wege gehen und schauen, wie wir Kirche so gestalten können, dass Glaube wieder neu erlebbar wird“. Vom Gemeindeteam und der politischen Gemeinde fühle sie sich dabei gut unterstützt, sagt sie.

Die gebürtige Todtnauerin Anna Wollesen studierte Religionspädagogik und Gemeindediakonie an der Evangelischen Hochschule in Freiburg, gefolgt vom Praxissemester in Bozen/Südtirol. Im Februar 2022 schloss sie ihr Studium ab. Die 21-Jährige ist ledig und wohnt in Bad Krozingen.