Bad Bellingen In Wohnungen eingebrochen

Bad Bellingen. In Bad Bellingen ist es am Samstag zu zwei Tageswohnungseinbrüchen gekommen. Die erste Tat ereignete sich im Zeitraum von 15.15 bis 22.05 Uhr an der Straße „Im Löhle“. Auch der zweite Einbruch, der an der Straße „Im Tal“ passierte, fand in einem ähnlichen Tatzeitraum statt (16.30 bis 20.45 Uhr). Es ist davon auszugehen, dass möglicherweise ein Tatzusammenhang besteht, teilt die Polizei mit.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Kandern, Tel. 07626/977800, in Verbindung zu setzen.