Bad Bellingen: Infomobil informiert über Aktivitäten

Bereits 1974 bot der Verein einfache und auch anspruchsvolle Wanderungen im Schwarzwald, am Kaiserstuhl, im Münstertal und in den Vogesen an. Später kamen Wanderwochen hinzu, viele Jahre ging davon eine nach Mallorca. „Diese haben wir nicht mehr im Wanderplan, aber für 2025 überraschen wir mit zwei sehr schöne Wanderwochen-Ideen zu einem entfernteren und einem näher gelegenen Ziele in Baden-Württemberg“, macht die Vorsitzende neugierig. Verraten werden diese beiden größeren Ziele erst am 23. November, wenn der neue Wanderplan an Mitglieder und auch neugierige Bürger ausgegeben wird.

Lustige Erlebnisse gab es in den 50 Jahren Vereinsgeschichte natürlich auch. Bei einem Rückflug von Mallorca wurde am Züricher Flughafen tatsächlich mal ein Mitglied vergessen – das fiel im Bus erst auf der Autobahn auf und es wurde schnell umkehrt“. Eine Wanderung zum „Balzer Herrgott“ stellte die Wettertauglichkeit der Vereinsmitglieder auf die Probe. „Ich kann mich nicht erinnern, je wieder so nass geworden zu sein, es schüttete den ganzen Tag wie aus Eimern. Wir saßen dann irgendwann spontan bei einem mitleidigen Bauern in einer Scheune, um abzutrocknen und zu vespern“, erinnert sich Vogler.

www.schwarzwaldverein-bad-bellingen.de