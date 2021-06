Bad Bellingen Interkommunale Tourismus-Aktion im Blick

Reha-Angebote in Strategie aufnehmen

Bundestagskandidat Takis Mehmet Ali regte bei dem Besuch zudem an, die regionalen Reha-Angebote in die Marketingstrategie mit aufzunehmen. Er wolle sich in Berlin stark dafür machen, die Wichtigkeit von Rehabilitationsleistungen aufzuzeigen, um auch die daraus resultierende Wirksamkeit für die Gesellschaft deutlicher zu machen. Ein Angebot aus guten Reha- beziehungsweise Kur-Dienstleistungen, innovativen Geschäftsideen für Hotels und für die Gastronomie, sowie eine gute ÖPNV-Struktur müssen stimmig sein, um den touristischen Wirtschaftsstandort in die Zukunft führen zu können, war man sich in der Besuchsrunde einig.

Viele Aufgaben müssen die Gemeinden im Markgräflerland in den nächsten Jahren stemmen, dafür brauche es Ideen und verlässliche Partner.

In dem gut anderthalbstündigen Gespräch wurde auch die medizinische Versorgung in Bad Bellingen sowie die Umsetzung der Kindertagesbetreuung thematisiert. Gemeinderätin Silvia Heitz hob hervor, dass der Wunsch grundsätzlich sehr groß sei, dass bei der Gesetzgebung seitens des Bundes detaillierter auf die Herausforderungen bei der Umsetzung in den Gemeinden geschaut wird, wie das Beispiel der Kindertagesbetreuung zeige.