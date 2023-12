Bad Bellingen: Kasper und der Weihnachtsmann

Heiligabend steht vor der Tür und alle, ob groß ob klein, freuen sich auf das Weihnachtsfest. Großmutter, die in letzter Zeit schlecht schläft, hat sich ein neues Kopfkissen gewünscht. Doch auch Hexe Klapperzahn verfolgt ungeduldig die Ankunft des Weihnachtsmanns. In einem günstigen Augenblick stiehlt die listige Zaubermeisterin das Geschenk für die Großmutter. Mithilfe der Unterstützung der Kinder gelingt es Kasper und seinen Freunden, der bösen Hexe das gestohlene Weihnachtsgeschenk wieder abzunehmen. Da das Abenteuer gemeinsam so gut bestanden wird, singen zum Abschluss alle noch gemeinsam für den Weihnachtsmann traditionelle Lieder, heißt es in der Ankündigung

Konsum und Hektik in der vorweihnachtlichen Zeit werden am Rande thematisiert. Insgesamt handelt es sich um ein Stück, das die Kinder in ihren Phantasien unterstützt und bestärkt.