Bad Bellingen Klage über zunehmenden Vandalismus

Thomas Ühlin, Leiter der Straßenmeister Kandern-Wollbach, berichtet, dass häufig nach größeren Festen oder Partys Leitpfosten nicht nur an den Kreisstraßen herausgerissen werden. In den meisten Fälle – sofern die Pfosten nicht beschädigt seien – könne man diese wieder in den Sockel einstecken. „Trotzdem ist das natürlich ärgerlich und verursacht Kosten, die die Allgemeinheit zu tragen hat“, informiert er. Ein neuer Pfosten mit Aufstellung kostet übrigens 30 Euro.

Der Vandalismus an Verkehrszeichen und Einrichtungen halte sich in Grenzen. „Das liegt vielleicht auch daran, dass wir mehr für den Außenbereich zuständig sind“, so Ühlin weiter. Eine Ausnahme bilden Ampeln, sprich Lichtsignalanlagen. „Hier stellen wir vermehrt fest, dass die Taster für die Fußgänger immer mehr beschädigt werden. Es wird mit den Füßen auf die Taster eingetreten, bis sie zum Teil regelrecht zerstört sind“, berichtet Ühlin. Die Kosten belaufen sich für einen Taster auf rund 350 Euro. Nimmt man noch die Stunden des Servicetechnikers mit Anfahrt dazu, „erreichen wir eine Schadenshöhe von ungefähr 900 Euro“, gibt er Auskunft.