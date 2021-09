Bad Bellingen Klimaschutz und Energiewende

„In Bad Bellingen sind wir schon ganz gut dabei, was Themen wie Klimaschutz und Energiewende angeht, beide Themen werden nun auch bei der neuen Bundesregierung eine zentrale Rolle spielen“, stellte Bürgermeister Carsten Vogelpohl bei der Begrüßung fest. Der Kurort habe an effektiven Klimaschutzmaßnahmen und besonders an der Umstellung auf moderne Heizsysteme in Privathäusern ein sehr großes Interesse, denn alle zehn Jahre, sagte Vogelpohl, werde die Luftqualität in Bad Bellingen offiziell mit einem Gutachten überprüft. „Da wir an der Autobahn liegen, deren Emissionen wir nicht beeinflussen können, sollten wir klimaschädliche Kohlendioxid-Emissionen im Ort selbst reduzieren“, leitete Vogelpohl auf den Vortrag von Bilk über.

Bilk selbst verwies auf den Handlungsbedarf zum Klimaschutz, der mit der Einhaltung des „European Green Deal“ einhergeht und bis 2045 Klimaneutralität einfordert. Er zeigte im folgenden Alternativen zu fossilen Brennstoffen auf und machte mögliche Potenziale im Kernort durch die Maßnahmen einer zukunftsfähigen neuen energetischen Infrastruktur sichtbar. Das Quartier, auf das sich der Projektentwickler bezog, ist der Kernort südlich der Bahnlinie mit Therme und Kläranlage plus des erwähnten Neubaugebiets. Der Gebäudebestand in diesem Bereich sei älter als 45 Jahre, viele Gas- und Öl- Heizungen stünden daher möglicherweisekurz vor dem Austausch, meinte Bilk. Eine Alternative zum Heizungstausch sei der Aufbau eines Nahwärmenetzes – die entsprechenden Energiequellen für das Netz sei die in den Thermen und der Kläranlage erzeugt Wärme. Zunächst gelte es,dazu Daten zu erheben – hier bat Bilk die Bevölkerung um Mithilfe. Denn es braucht Interessenten, die sich einen Anschluss an ein Nahwärmenetz zunächst einmal nur vorstellen können. Erfolgreiche Beispiele für solch ein Netz gibt es bereits in Endingen und in Teningen. „Wir brauchen bis zum 15. November die Angaben der Haus- und Wohnungsbesitzer, die übrigens alle noch angeschrieben werden, um eine Trassenplanung und eine Berechnung der Wärmepreise zu ermitteln“, so Bilk. Hinzu kommt die Nachfrage nach dem Interesse an Car-Sharing, Ladesäulen und weiteren Mobilitätsangeboten. Energetische Sanierungsmöglichkeiten und Fördermöglichkeiten finden ebenfalls Niederschlag im Quartierskonzept.

„Die Vorteile einer Nahwärmeheizung sind vor allem der geringe Platzbedarf, die Versorgungssicherheit und die einfache Technik“, beantwortete Bilk erste Fragen der Bürger. Investieren müsse man in das Verlegen der Leitungen des Netzes – „diese Kosten müssen natürlich über die Energiepreise wieder erwirtschaftet werden“, gab er Auskunft, schob aber auch nach, dass man als Vorteil im Auge haben müsse, dass keine Wartungskosten mehr für eine Heizung anfallen. Ein Netzbau lohne sich nur, wenn genügend Bürger mitmachen. „Als Faustregel für einen lohnenden Netzbau gelten 1200 Kilowattstunden Wärmedichte pro Leitungsmeter“, informierte Bilk. Mehrere Bürger wollten wissen, wie „die Zeitschiene aussieht, bis man sich anschließen kann“. Von der Planung bis zum Anschluss dauere es ungefähr vier Jahre, „also 2025“, sagte Bilk. Über jeden weiteren Schritt erhalten die Bürger übrigens automatisch Auskunft. „Auch wir betreten mit dem Quartierskonzept Neuland“, meinte Vogelpohl zum Abschluss.

Weitere Informationen: unter www.endura-kommunal.de/badbellingen; Fotos und ausgefüllte Fragebögen kann man per E-Mail an badbellingen@endura-kommunal.de senden. Unter den Teilnehmern werden zehn Gutscheine der Balinea Therme im Wert von 30 Euro verlost.