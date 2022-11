Bad Bellingen Lärm an Autobahn – Maßnahmen werden geprüft

Auslösewerte

Die Auslösewerte der Lärmsanierung für bestehende Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes wurden zum 1. August 2020 um drei dB(A) abgesenkt. Sie liegen demnach zum Beispiel für reine und allgemeine Wohngebiete bei 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht. „Die letzte Bundesregierung hatte damit erreicht, dass die Anwohner an bestehenden Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes grundsätzlich umfangreicher vor Lärm geschützt werden können als dies bisher möglich war“, so Stöcker. Das Lärmsanierungsprogramm werde zurzeit noch aufgestellt, und die Ergebnisse der Überprüfung durch die Autobahn GmbH des Bundes für die A 5 lägen noch nicht vor. „Mit Blick auf die betroffene Bevölkerung würde ich mir hier eine Beschleunigung des Verfahrens wünschen“, wird Stöcker in der Pressemitteilung zitiert.

Bürgermeister Carsten Vogelpohl dankte der Wahlkreisabgeordneten Diana Stöcker für ihren Einsatz. Angesichts immer weiter steigender Verkehrszahlen auf der A 5 steige die Lärmbelastung in Rheinweiler und Bad Bellingen immer weiter an. Während der Zugverkehr mittlerweile größtenteils durch den Katzenbergtunnel geführt wird, fließe der Autobahnverkehr weiterhin nahezu ohne Abschirmung an der Wohnbebauung entlang. „Eine Lärmsanierung dieses Autobahnabschnitts ist dringend notwendig“, pocht Vogelpohl auf entsprechende Maßnahmen.