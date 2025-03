Rundgänge durch die Werkstätten

Zwischen 16 und 17 Uhr werden außerdem Rundgänge durch die Werkstätten angeboten, die einen Einblick in die dortige Arbeit gewähren. In den Werkstätten St. Josefshaus arbeiten rund 30 Menschen mit Behinderung. Hinzu kommt noch eine Fördergruppe mit neun Personen. Dort werden typische Verpackungs- und Montagearbeiten durchgeführt. In der Vergangenheit wurden unter anderem Planetengetriebe für die Firma Auma in Müllheim, aber auch Teile für den Automobilzulieferer ARaymond in Weil am Rhein hergestellt.