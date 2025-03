Bad Bellingen: Lesen ist ein Schlüssel für die weite Welt

Es gilt in der Schule, ganz gezielt das Individuum beim Lernen zu fördern und zu fordern. Gleichermaßen wird eine Gemeinschaft entwickelt und geformt, in der man sich respektvoll begegnet, achtsam für den Mitmenschen einsetzt, und sich dabei reflektiert in unser gesellschaftliches Gefüge einordnet. Der Lern- und Lebensort Schule bleibt somit nach wie vor enorm wichtig für eine tragfähige Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft.

Pisa-Studien & Co. ließen deutsche Schulen in den vergangenen Jahren in keinem besonders guten Licht erscheinen. Werden die Leistungen von Schülern immer schlechter?

Man kann wahrnehmen, dass die Lernentwicklungen immer individueller werden. Dies ist auf völlig verschiedenartige Ursachen zurückzuführen – durch Veranlagung, durch das Elternhaus, oder auch durch Ausprägungen im Kleinkindalter.

Was bedeutet das für die Schule?

Es gilt für uns alle fortlaufend herauszufinden, was für ein Kind lernförderliche oder auch lernhinderliche Faktoren sind. Als Lehrkraft muss man sich vertieft mit jeder Bildungsbiografie auseinandersetzen und ebenso kompetent die Entwicklung der Klasse im Blick behalten.

Sind die Folgen von Corona noch spürbar?

Ja, die Auswirkungen der Pandemie sind immer noch wahrnehmbar, bedingt durch den damaligen Ausfall von Kindergarten- und Schulzeiten in Präsenz. Teilweise müssen in der Schule erst noch die so genannten Vorläuferfähigkeiten erlernt werden. Kinder benötigen stärker denn je Strategien, die ihnen helfen, ihre Kompetenzen zu erweitern. Ganz persönlich bin ich der Überzeugung, dass in den Kindergärten eine enorm wertvolle Arbeit geleistet wird. Meiner Ansicht nach muss die frühkindliche Bildung jedoch noch viel stärker unterstützt und gestärkt werden.

Was können Eltern tun, um Ihre Kinder optimal zu fördern?

Natürlich ist es wichtig, dass Eltern für ihr Kind alltäglich Vorbilder sind: als Lesende, Sprechende und Vorlesende. Es lohnt sich wirkungsvoll, mit dem Kind zusammen ein Bilderbuch anzuschauen, darüber zu sprechen, aus Büchern vorzulesen, sich Geschichten zu erzählen, oder auch regelmäßig eine Bücherei zu besuchen. Entscheidend ist jedoch die menschliche Haltung und Zuwendung: sich Zeit füreinander nehmen, Blickkontakt herstellen, sich zuhören, sich mitteilen, sich auf den anderen Menschen einlassen – dies schafft eine tiefe Bindung von Mensch zu Mensch, die für die Entwicklung wesentlich ist. Dadurch wird auch bewirkt, dass ein Mensch mit allen Sinnen lebt, reflektiert und sich weiterentwickelt. Am besten gelingt dies, wenn das Handy so lange wie möglich ausgeschaltet in der Schublade liegt.

Wie bewerten Sie den „Kompass-Test“?

Die Schülerinnen und Schüler schreiben bereits in Klasse eins Lernzielkontrollen und Tests. Sie werden behutsam an Bewertungen und Beurteilungen herangeführt. Bei den turnusgemäßen Halbjahresgesprächen mit den Eltern werden die Kinder in angemessener Weise in die Reflexion einbezogen. Die Testung „Kompass4“ kommt nun als weiteres Instrument hinzu.

Ist das überhaupt sinnvoll?

Das Kind erfährt durch den Test in Klasse 4 einen ausgewiesenen Druck, da die Ergebnisse eine weitere Säule der Beratung und Empfehlung darstellen. Dieser Druck wird unter Umständen sogar noch vergrößert, wenn ein Kind anschließend noch für einen Potenzialtest angemeldet wird. Nach meiner Einschätzung ist „Kompass4“ ein für alle Beteiligten sehr arbeitsintensives Instrument, um eine weitere, objektive Komponente bei der Grundschulempfehlung einfließen zu lassen. Nach meiner Erfahrung liegt in den verantwortungsbewussten Händen der Klassenkonferenz und der Eltern jedoch bereits hinreichend Expertise vor, um den besten Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule zu bewirken.

Sonnenrainschule

Schülerzahl:

180, sie verteilen sich auf acht Regelklassen und eine Vorbereitungsklasse (zur Sprachförderung).

Lehrkräfte

20 Lehrerinnen und Lehrer, eine Schulsozialarbeiterin