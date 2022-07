Anzeige Lichterfest in Bad Bellingen am Samstag, 30. Juli 2022

Wegen der anhaltenden Trockenheit und der erhöhten Waldbrandgefahr ist auch das Feuerwerk derzeit behördlich untersagt und muss daher ausfallen.

Mit größeren Leuchtobjekten und geschickt platzierten Leuchten wird der Charme des Kurparks in Szene gesetzt. Beleuchtete Bäume und Sträucher, große Leuchtfiguren, bunte Lampions und Laternen sowie liebevoll gestaltete Lichtspiele werden die gesamte Veranstaltungsfläche in ein imposantes Lichter- und Farbenmeer verwandeln.

Musik

Für Musik und Tanz auf der Showbühne und im Musikpavillon sorgen ab 20 Uhr die Freiburger Band „The Night Tunes“ sowie die Stimmungs-Big-Band „Die Rebländer“ aus dem Markgräflerland.

Gastromeile

Die Gastromeile, die vom Musikpavillon bis zum Kurparkweiher reicht, sowie Cocktails, Bierbrunnen und Weine sorgen für das leibliche Wohl.

Hüpfwelt im Kurhaus

Eine Neuheit in diesem Jahr ist die „Loca‘gonfle-Hüpfwelt“ im Kurhaus, die am Samstag und Sonntag für Spiel, Spaß und Unterhaltung bei den jüngsten Besuchern sorgen wird. Die Hüpfwelt ist am Samstag parallel zum Lichterfest und zudem am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Für die kleinsten Gäste wird es ein Karussell im Park geben.

Thermen schließen früher

Die Balinea Thermen schließen am Samstag bereits um 18 Uhr. Letzter Einlass ist um 17 Uhr.

Shuttle-Busse

Drei kostenfreie Shuttlebusse, bedienen die umliegenden Orte im 25- bis 60-Minuten-Takt. Die ausführlichen Fahrpläne sind unter www.bad-bellingen.de zu finden. Parkplätze am Festgelände stehen nur sehr begrenzt zur Verfügung. Alternativ empfiehlt sich die Anreise mit dem Zug. Der Bahnhof Bad Bellingen liegt nur 500 Meter vom Kurpark entfernt.

Kartenvorverkauf

Karten zum ermäßigten Vorverkaufspreis von sieben Euro sind noch am heutigen Freitag bei der Tourist-Information Bad Bellingen erhältlich. Kinder von sieben bis zwölf Jahren sowie Menschen mit Behinderung zahlen drei Euro. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt zehn Euro beziehungsweise fünf Euro für Kinder und Menschen mit Behinderung. Der Eintritt für die Hüpfwelt kostet im Vorverkauf fünf Euro sowie acht Euro an der Abendkasse.