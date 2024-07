Bad Bellingen: Lichterfest: Zauberhafte 50. Ausgabe

Lampion-Installation entfaltet ihre Pracht schrittweise

Ein paar Meter weiter, am zum Rathaus umfunktionierten Kurmittelhaus, liegt im Gras eine bescheiden wirkende 50 aus Lampions. Vermuten lässt sich, dass sich daraus zu nachtdunkler Stunde ein Hingucker entwickelt. Auch das Rondell aus ungezählten bunten Lampions nahe Teich ist ein stark frequentiertes Fotomotiv. Auf dem Weg dahin begegnet man entspannten Gästen, die jeden Winkel des Parks erobert haben. Den meisten von ihnen steht ein Lächeln ins Gesicht geschrieben. Kinder steigen in die Äste der alten Bäume, die vom Boden her farbig angestrahlt werden. Zu jeder Zeit voll belegt sind Bänke und Sitzmöglichkeiten am Teich. Von hier aus bieten sich herrliche Fotomotive mit Spiegeleffekt.

Landrätin und Ex-Bürgermeister

Landrätin Marion Dammann schlendert am Arm des Gatten durchs Gewühl, und der Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann zeigt auch wieder Präsenz. An der Kurhaus-Bühne wird er vom Frontmann der Band „Route 66“ empfangen. „Hey“, ruft der Sänger ins Publikum, „begrüßt euren ehemaligen Bürgermeister“. Christoph Hoffmann hat sich bereits seines Jacketts entledigt, um mit seiner Ehefrau eine kesse Sohle aufs Parkett zu legen, wie der Ur-Berliner zu sagen pflegte. Dass sich die Band auf einen Witz versteht, zeigt die Titelauswahl: „Verdammt lang her“ von Bap.

Von der Verwandlung der Schupfnudel

Gerade mal drei Jahre indes sei es her, dass die gute alte Schupfnudel der modernen Zeit anheimfallen musste, weiß der Verkäufer am Schwaben-Nudel-Stand aus Rheinfelden zu berichten. Jetzt isst man sie als kerngesunde Dinkelversion. Flammkuchen boten die Mitglieder des Musikvereins an, und außerdem Waffel- und Getränkestände, wie Silvia Heitz Auskunft gibt.