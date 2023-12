Bad Bellingen: Märchen, Wichtel und Nikolausmützen

Märchenhaftes Bad Bellingen

Jetzt hoffen die Aktiven, dass die Figurengruppen wieder vielen Einheimischen und Gästen Freude machen und dass niemand die Dekoration beschädigt. Gadenne und Schwab suchen derweil nach weiteren Mitstreitern – denn geplant wird nach Weihnachten dann schon einmal für die Osterdekoration im Ort. „Wir wünschen uns noch ein paar jüngere Leute, die mitmachen würden – zum Beispiel bei Reparatur und Aufbau, denn einige von uns sind schon über 70 Jahre alt“, berichtet Gadenne. Für die Dekoration gab es schon während des Aufbaus viel Lob von Passanten. „Das motiviert echt und baut auch auf“, freut sich die Gemeinderätin.

Adventsbrunnen

In Hertingen wurden die vier alten Brunnen, der Kreuzungsbereich rund um die alte Trotte und die Ortseingangsschilder weihnachtlich dekoriert. Die Dekorationselemente wurden ebenfalls an mehreren Tagen im Hof und der „Schüre“ von Krenzlins und Familie Berger vorbereitet und fertiggestellt, bevor die Brunnen im Löhle, die beiden Brunnen in der Hebelstraße und der an der Bellinger Straße und der Trottebereich geschmückt wurden.

Die Kinder des Hertinger Kindergartens haben zudem Kalenderblätter für die Adventskalender gestaltet, die an den Brunnen integriert sind und die tageweise aufgeklappt werden. Gebastelt wurden kleine und große Weihnachtswichtel, Sterne, Nikolausmützen aus Holz, filigraner Adventsschmuck und Adventskränze, Holzblöcke wurden zu Weihnachtspäckchen umgestaltet, alte Schlitten als Deko-Elememte eingebaut.

In Hertingen machen Einheimische und Zugezogene unterschiedlichen Alters mit. Diesmal dabei waren Gudrun und Frieder Krenzlin, Christina Berger, Martina Gempp, Nicole Pannach, Ingrid Koch, Renate Höferlin, Sonja Franke, Renate und Walter Raupp, Birgit und Michael Amann, Sabine Brunner und Jutta Schütz mit dabei. Auch in Hertingen sind Brunnen und Trottebereich beleuchtet, teils mit Lichterketten, teils mit Scheinwerfer. Wie in Bellingen auch, sind in je einem Baum noch Herrenhuter Sterne aufgehängt worden. Die ersten Lobbekundungen gingen in Hertingen bereits bei der Gruppe ein. Wenn es gegen Ostern geht, dann benennt sich die Hertinger Adventsbrunnen-Gruppe übrigens für die Planung der österlichen Dekoration in „Osterbrunnen-Gruppe“ um.

Sowohl die Gruppe in Bellingen als auch in Hertingen würden sich über e Spenden aus der Bevölkerung für Reparaturen oder Ersatz von Elementen für die kommenden Aktionen freuen, da viel Material von den Aktiven aus eigener Tasche bezahlt wird.