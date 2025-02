Bad Bellingen: Märkte, Lichterfest und mehr

März: Mit ihrem Programm „Es isch wies isch“ gastiert die Kabarettistin am 23. März im Kurhaus. Ab März finden auch wieder Kurkonzerte am Sonntag statt, kündigt die Tourismuschefin an.

April: Am 27. April veranstaltet die Gemeinde den Frühlingsmarkt, der zu den Publikumsmagneten zählt. „Märkte ziehen nach wie vor“, macht Buller in diesem Zusammenhang deutlich. Von April bis Oktober finden auch wieder die Flohmärkte im Kurpark statt, allerdings in abgespeckter Form. Statt sechs finden nur noch vier Termine statt: am 3. April, 5. Juni, 7. August und 9. Oktober (jeweils ein Donnerstag).