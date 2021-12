Bad Bellingen Makaberer Fund zum Fest

Den ersten fand Tierschützerin Kirsten Zumbrock, die am vergangenen Freitag gemeinsam mit ihrem Mann auf dem Weg nach Rheinweiler die Stelle passierte. „Wir waren total geschockt von dem fürchterlichen Anblick“, erzählt die Bad Bellingerin, die ehrenamtlich beim Tierheim in Lörrach tätig ist. Gemeinsam mit ihrem Mann beschloss sie, das Tier zu entfernen – allerdings nicht ohne vorher den Sachverhalt für Ermittlungszwecke der Polizei zu fotografieren. „Ich wollte den Kadaver nicht hängen lassen, denn an der Stelle kommen immer viele Spaziergänger vorbei“, erklärt Zumbrock. Den Anblick habe sie anderen ersparen wollen. Umgehend meldete sie ihren Fund Kaja Höllstin, Geschäftsführerin des Reiterhofs Vogesenblick, an deren Pferdekoppel das Tier angebracht war. Höllstin: „Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich davon erfahren habe.“ Zum damaligen Zeitpunkt sei aber noch unklar gewesen, dass weitere Tiere in unmittelbarer Umgebung des Hofs aufgespießt und aufgehängt waren. „Am ersten Weihnachtsfeiertag kamen Spaziergänger auf dem Hof vorbei und berichteten von weiteren Kadavern.“ Daraufhin machte sich Höllstin sofort auf den Weg und inspizierte das gesamte Gelände rund um den Reiterhof. Mit dem schaurigen Ergebnis: drei weitere Tiere waren am angrenzenden Nachbargrundstück auf Pfähle aufgesteckt. „Ich habe meine Entdeckung direkt bei der zuständigen Polizeidienststelle gemeldet.“