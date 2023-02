Bad Bellingen Manche Kindergartenkinder haben Fasnacht noch nicht erlebt

Nachdem in den vergangenen beiden Jahren die Fasnacht unter den Corona-Einschränkungen gelitten hat, fallen auch dieses Jahr allerorts Fasnachtsveranstaltungen mangels Helfern aus. Die gute Nachricht: Der Turnverein Rheinweiler wird die Bad Bellinger Kinderfasnacht am Rosenmontag veranstalten. Beginn des närrischen Spektakels ist um 14.11 Uhr am Narrenbrunnen. Begleitet von der Guggemusik „Luusbuebe“ bewegt sich der Kinderumzug durch Bad Bellingen und den Kurpark zum Kurhaus.