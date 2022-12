Bad Bellingen Mann greift zwei Frauen und einen Hund an

Bad Bellingen-Bamlach. Ein Mann hat am Sonntagmorgen in Bamlach zunächst eine Angehörige und dann eine Passantin mit Hund attackiert. Der 26-jährige Tatverdächtige konnte von der Polizei festgenommen werden.

Gegen 8.45 Uhr soll es auf einer Straße am Waldrand zu einer Rangelei zwischen dem Tatverdächtigen und einer Angehörigen gekommen sein. Eine 54 Jahre alte Frau mit Hund kam vorbei. Der 26-Jährige soll auch diese Frau und den Hund angegriffen haben, heißt es im Polizeibericht. Sie ergriff die Flucht, verfolgt von dem Mann, der sie überwältigt, mit dem Tode bedroht und in sexueller Absicht angegangen haben soll. Schließlich gelang es der Frau, sich und ihren Hund in Sicherheit zu bringen. Sie erlitt erhebliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.