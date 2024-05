Gleich drei der insgesamt neun Tagesordnungspunkte der Bad Bellinger Gemeinderatssitzung am Montag in Bamlach beschäftigten sich mit der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde. Neben der Verabschiedung des bisherigen Kommandanten und der offiziellen Bestätigung von Manuel Hummel als dessen Nachfolger ging es in der Sitzung um die Zustimmung zur Auftragsvergabe für die Beschaffung eines neuen Drehleiterfahrzeugs sowie um die Änderung der Feuerwehr-Entschädigungs-Satzung.