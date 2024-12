Bad Bellingen: Mehr Veranstaltungen rund um das Thema Wein etablieren

Kürzlich hat der Bauhof die Schilder an den Ortseingängen angebracht und am Dienstag erfolgte die offizielle Übergabe der Urkunde. Im Namen der TMBW überreichte Anna Maria Freitag, verantwortlich für den Weintourismus bei der Schwarzwald Tourismus Gesellschaft, die Urkunde an Bürgermeister Carsten Vogelpohl. „Bad Bellingens Weinbautradition reicht bis weit ins Mittelalter zurück, wie die älteste Rebordnung Deutschlands aus dem 11. Jahrhundert belegt. Wir sehen die neue Urkunde als Anerkennung und Ansporn“, sagte der Bürgermeister. „Ich freue mich sehr, dass immer mehr Orte im Markgräflerland diese Auszeichnung erhalten“, erklärte Freitag. Die magentafarbenen Schilder machen ab sofort Gäste und Besucher auf den Weinort Bad Bellingen aufmerksam. Bad Bellingen soll von der Einbindung in das landesweite Netzwerk profitieren. Neben den Weinhocks und dem Gutedelwandertag als regionales Großereignis mit dem Verein Markgräfler Wein möchte Tourismusmarketingleiterin Anke Buller in Zukunft weitere Veranstaltungen rund um das Thema Wein in Bad Bellingen etablieren.