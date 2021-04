Bad Bellingen Metropolitanraum mit Potenzial

Die Internationale Bauausstellung sei ein renommiertes Instrument des Städtebaus in Deutschland, erklärte Linder-Guarnaccia. Die erste Bauausstellung fand im Jahr 1901 in Darmstadt statt. Die IBA Basel sei die erste, die außerhalb Deutschlands stattfindet, mittlerweile gebe es auch welche im österreichischen Wien und in den Niederlanden, erklärte sie. Darüber hinaus sei die IBA Basel die erste, welche dem Thema der städtebaulichen und raumordnerischen Planung in einer Grenzregion gewidmet ist. Die IBA-Geschäftsführerin erinnerte an den Mauerfall in Berlin im Jahr 1989. Damals habe es weltweit 16 vergleichbare Grenzanlagen gegeben. Heute trennen weltweit fast 70 Sperranlagen Staaten und Städte.