Bad Bellingen „Mit der Aufgabe wächst man“

Krise schafft Verbindungen

„Wir führten Gespräche mit der Deutschen Bundesbahn. Versuchten, verlorene Papiere wieder zu beschaffen. Den Kontakt zu den Eltern herzustellen und so gut es eben ging, eine Stütze zu sein.“ Warum sie so selbstlos gehandelt haben, das können die Schirrmeisters beantworten. „Die Menschlichkeit ist das, was zählt.“

Bei den tragischen Ereignissen, welche die vier Amerikanerinnen in den auf das Unglück folgenden Tagen überstehen mussten, begleiteten sie die Schirrmeisters. „Eine der Freundinnen hat das Unglück nicht überlebt. Zusammen sind wir in die Gerichtsmedizin nach Freiburg gefahren, um den Leichnam zu identifizieren.“ Auch bei der Rückreise leisteten sie Unterstützung. „Wir sind da einfach so hineingeraten, und dann war es für uns klar, dass wir zur Hilfe verpflichtet sind“, erklärt Ursula Schirrmeister. Dass sie zu dem Zeitpunkt mit ihrem Sohn Ralph schwanger war, erzählte sie den jungen Frauen irgendwann. „Unser Verhältnis war sehr eng – durch so eine Katastrophe wächst man einfach zusammen.“

Die jungen Frauen, die teilweise über Wochen bei den Schirrmeisters lebten, sind bis heute Bestandteil ihrer Geschichte. „Claire ist die Patentante von Ralph. Wir haben diesem Ereignis, dass uns damals zusammengeführt hat, dadurch etwas für uns Gutes abgewonnen.“

Der Kontakt zu den Schwestern sei über die Jahre deutlich spärlicher geworden, aber mit Claire habe man sich einige Male getroffen. „Sie hat uns besucht und wir haben sie schon in den USA besucht und sind auch eine Weile zusammen gereist“, berichtet Ursula Schirrmeister. Mit der anderen Freundin, die ebenfalls nach dem Unglück bei ihnen unterkam, Mary Ann Leone, tausche man sich regelmäßig per Mail aus. Sie war es auch, die Volker und Ursula Schirrmeister vergangene Woche anschrieb und an das Ereignis erinnerte.

Die Gemeinde Bad Bellingen lädt anlässlich des Jahrestags des Zugunglücks am heutigen Mittwoch zu einer öffentlichen Gedenkfeier mit Zeitzeugen ein. Am Gedenkstein wird ab 18 Uhr in einer Feier an die Toten und Verletzten erinnert.