Bad Bellingen Mit „Taxi Mama“ zur Probe

Den Fototermin beim Besuch dieser Zeitung absolviert er wie ein Profi. Mit im Bild sind seine zwei treuen Begleiter bei Auftritten, die Gitarre und sein blauer Hut. Seit vier Jahren lernt Siegin Gitarre in der Musikschule Markgräflerland, seit rund zweieinhalb Jahren nimmt er bei Annette Hall Einzelunterricht im Gesang. Als Hall ihn dann im Herbst 2021 fragte, ob er in dem von ihr geleiteten Jugendchor „Power of Singers“ mitsingen wolle, probierte er es aus und erzählt: „Ich war bei der ersten Probe total überwältigt, weil dann nicht nur ich der bin, der singt, sondern viele“. Seitdem ist er einer von zwei Sängern im 15 Mitglieder starken gemischten Jugendchor.

Drei junge Sängerinnen aus den Reihen des Müllheimer Jugendchors gewannen beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in ihrer jeweiligen Altersstufe einen ersten Preis, Maris Siegin schaffte mit 24 Punkten sogar die Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Als er sich bei der Liedauswahl für den Regionalwettbewerb – dazu gehörten neben einem Popsong und einem Volkslied auch zwei Lieder aus der Klassik - erst mal überfordert fühlte, half ihm seine Gesangslehrerin weiter. Und so überzeugte er auch mit Beethovens „Marmotte“ und John Dowlands „Come again“ die vierköpfige Jury. „Ein bisschen Angst hatte ich schon“, meint er im Rückblick: „Ich war der letzte Sänger aus meiner Gruppe und ziemlich aufgeregt. Dann hab’ ich einfach gesungen“. Mit denselben vier Songs tritt er auch in Stuttgart an, Annette Hall wird ihn dort am Piano begleiten.