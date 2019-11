Bad Bellingen Mit Trompeten in die närrische Zeit

Doch Büchin sollte sich nicht zu früh auf seine Nudelsuppe freuen: Nicht nur, dass er den kleinsten Teller bekam, so wurde ihm auch noch ein verbogener Löffel gereicht. Souverän versuchte er vor den Augen der belustigten Zuschauer, seine Nudelsuppe zu schlürfen. Gar nicht so leicht, wenn der Griff immer im Weg ist.

Das Suppenessen blieb als Thema erhalten, auch nachdem die Töpfe so gut wie leer waren. Stefan Escher gab die Fortsetzung seines Lieds, das er vergangenes Jahr begonnen hatte, zum Besten: „Jede Suppe braucht ein Haferl“. Die gesamte Narrengesellschaft stieg in den Refrain mit ein und klatschte freudig zum Takt.

Schließlich wurde dann auch das Motto für die eingeläutete Narrenzeit verkündet: „Uffe, Abe, ine, use – an Fasnacht do soll keine pfuuse.“

Damit auch wirklich niemand nach der warmen Suppe „einpfust“, griffen die „Lues­buebe“ zu ihren Blasinstrumenten. Zum Höhepunkt zählte ein Posaunensolo, und unerwartet sangen die Männer im Chor. „Die kleine Kneipe in unserer Straße“, ließ keinen mehr stumm dasitzen. Die „Luesbuebe“ sowie „Rondo Bellinziano“ und Gastgeber „Bogdemolli“ stimmten in den Gesang mit ein.

„Luschtig Miteinand“ hatten es alle Versammelten, daher stimmten Escher und Büchin erneut das Bogdemolli-Lied an. Zum Abschluss des offiziellen Teils wünschte sich Büchin, dass die fünfte Jahreszeit genauso gut läuft, wie sie mit diesem Abend angefangen hat.