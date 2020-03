Bad Bellingen MundArt-Theater fällt aus

Bad Bellingen. Angesichts der aktuellen Entwicklungen und der klaren Empfehlung der Bundesregierung gestern Abend, hat die Gemeinde Bad Bellingen entschieden die Aufführungen am 13. und 14. März abzusagen.

Die Experten der Bundesregierung gehen mittlerweile davon aus, dass die kommenden vier bis fünf Wochen entscheidend sind für eine Eindämmung der Corona-Krise, heißt es in der Mitteilung. Die Bundeskanzlerin habe die Lage in einer Pressekonferenz am Donnerstagabend deutlich schärfer analysiert als noch am Mittwoch, sie sei außergewöhnlicher als in der Bankenkrise. Mittlerweile muss man von einem dynamischen Infektionsgeschehen sprechen. Es gehe nun darum, Staat und Wirtschaft am Laufen zu halten und Menschenleben zu retten. Diese dynamische Entwicklung ist mittlerweile auch in unserer Region abzulesen. Insbesondere rief Merkel alle auf, wo immer es nötig und möglich sei, auf Sozialkontakte zu verzichten, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Auch kleinere Veranstaltungen sollten nun abgesagt werden, heißt es in der Mitteilung.