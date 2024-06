Bad Bellingen: Musik, Torwand und Kaffee beim Sommerfest

Wie viel Aufwand in das Fest gesteckt wurde, zeigten die festlich gedeckten Tische. Diese besondere Dekoration sei das Werk der unlängst verstorbenen Inge Kober-Meier gewesen, erklärt Pandzic. Daniel Stern gibt an, Kober-Meier habe das Haus jahrzehntelang mitgeprägt, eine interne Ausstellung sei ihr gewidmet. In ihrem Sinne arbeite die Nachfolgerin Manuela Obermeier, ergänzt Pandzic.