Bad Bellingen: Nachdenkliche Musik im Kurpark

Mit beeindruckender Stimme sang Lena Minder von der ersten Liebe, die schief gelaufen ist, und von der zweiten Liebe. Vom Untertauchen in das Wasser, alle Sorgen über sich lassend. Dieses Lied, verriet die Sängerin, habe einen authentischen Hintergrund. Nachdenkliche Inhalte, allesamt in englischer Sprache vorgetragen, dazu der sanfte Wind in den Bäumen und die Stille, das alles sorgte für eine stimmige, schöne Atmosphäre rund um das Konzert. Auch zum Mitsingen forderte Minder ihr Publikum auf. In ihrer Zugabe „secret heart“ kam die schöne Stimme der Sängerin noch einmal sehr gut zur Geltung. „Ich habe dieses Konzert sehr genossen.“ Die Stimmung und der Ort, das Wetter und die netten Leute, alles habe gepasst, sagte Minder. Für sie sei „richtiges Straßenmusikfeeling“ entstanden.