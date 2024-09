Bad Bellingen: Nahwärme-Auftakt für den neuen Gemeinderat

Direkt im Ortskern

Die Heizzentrale liegt direkt im Ortskern und in unmittelbarer Nachbarschaft zu Schulen und den Helios Kliniken. Ein Hackschnitzelkessel deckt 80 Prozent des Energiebedarfs. 151 Gebäude werden von dort aus versorgt. Die nächsten Ausbauschritte sind bereits in Umsetzung beziehungsweise in Planung. Diesem Ausbau sind detaillierte Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit vorausgegangen – so wie sie in Bad Bellingen auch im Rahmen der Machbarkeitsstudie laufen.

Thomas Rasilier, Naturenergie-Projektleiter für Bad Bellingen, und Carsten Fuchs, Technischer Betriebsführer des Netzes in Müllheim, führten durch die Heizzentrale. Im Winter sind in Müllheim an zwei Wochentagen drei bis vier Fuhren notwendig, im Sommer deutlich weniger, hieß es zur Frage nach störendem Hackschnitzel-Lieferverkehr. Zum Vergleich: Die Belieferung des Supermarkts in Bad Bellingen erfolge durch mindestens zwei Lastern an jedem Werktag.