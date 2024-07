Bad Bellingen: Neue Reihe „Sommer Akustiks“ startet im Kurpark

Große Bandbreite

Elija Tamou beschreibt sich auf der Internetseite von Bad Bellingen als Künstler, der sich an seinen Idolen John Mayer, Jon Bellion, James Blake und Bon Iver orientiert. Am 31. August will er seinem Publikum im Kurpark zeigen, dass so viel Leben und Begeisterung in seiner Musik steckt, wie in seinem Herzen, schreibt der Künstler über seinen Stil.

Florian Boger, am 6. September zu Gast, erzählt in seinen deutschen Texten Geschichten über das Leben, Reisen und die Liebe, begleitet von Gitarrenmelodien und Back-Vocals aus der Loopstation.

Zum Abschluss der Konzertreihe will das „Schwarzwaldmädel“ Skiaa am 21. September die Konzertbesucher mit ihrer Soul-gefärbten Stimme ebenso wie mit ihrem deutsch- und englischsprachigen Repertoire aus eigener Feder überzeugen, heißt es in der Ankündigung.