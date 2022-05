Bad Bellingen Neue Straße heißt „An der Riesi“

Geplant ist, dass im kommenden Jahr die erforderlichen artenschutzrechtlichen Maßnahmen umgesetzt werden, unter anderem müssen Eidechsen umgesiedelt werden. Für 2024 ist die Erschließung des Baugebiets vorgesehen.

220 neue Einwohner

Das neue Wohngebiet am Nordrand von Bad Bellingen soll Platz für rund 220 neue Einwohner bieten. Das rund 1,8 Hektar große Areal liegt zwischen Rheinstraße und Bahntrasse.

Angrenzend an die bestehende Bebauung sind Mehrfamilienhäuser geplant, nach Norden hin Doppel- und Reihenhäuser. Am Ostrand des Baugebiets, zur Rheintalbahn hin, sieht der Bebauungsplanentwurf Einfamilienhäuser vor. Insgesamt sollen 101 Wohneinheiten entstehen. Davon entfallen 74 Wohneinheiten auf Mehrfamilienhäuser, 14 auf Doppelhäuser, acht auf Einfamilienhäuser und fünf auf Reihenhäuser. Geplant ist auch ein „Dorfplatz“, der über einen Fußweg an das bestehende Wohngebiet angebunden werden soll.

Nachfrage ungebrochen

Die Nachfrage nach Bauland ist ungebrochen groß, bestätigt Maier im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir erhalten permanent Anfragen für Bauplätze.“ Die Gemeinde führt eine Liste mit sämtlichen Interessenten. „Sobald wir in die Bewerbungsphase starten, werden wir alle informieren“, kündigt er an. Gleiches gilt für das neue Baugebiet in Hertingen, das allerdings noch nicht so weit gediehen ist. Hier ist vorgesehen, vor der Sommerpause in die frühzeitige Beteiligung einzusteigen.