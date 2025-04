Bad Bellingen: Neues Kart „zockt superschnell ab“

Auf der Fläche vor dem Feuerwehrgerätehaus sind verschiedene „Schikanen“ mit Pylonen markiert, welche die Nachwuchsfahrer passieren müssen – möglichst ohne die Plastikhütchen umzukippen, denn das würde in Meisterschaftsläufen Punktabzüge bedeuten. Die Pylonen-Figuren haben Namen, die Jugendbetreuer Mirko Großhans aufzählt: „Bretzel, Ypsilon, Deutsches Eck und Schweizer Slalom, die Namen sind Programm, und man kann sich bei ihnen denken, wie man sie durchfahren muss“, sagt er.

Zu seinen Schützlingen, die heute beim Feuerwehrgerätehaus trainieren, gehören sechs Kinder und Jugendliche. Hinzu kommen sieben Kartfahrbegeisterte in der Schnuppergruppe. Sicherheit geht wie in echten Formel-1-Rennboliden auch beim Kartfahren vor. Alle Kinder und Jugendlichen sind mit Helm und in Rennanzügen unterwegs.