Bad Bellingen: Niedrigschwelliges Angebot für Senioren

Ein Rotkreuz-Gewächs ist hingegen Davida Dannmeyer. Sie engagierte sich im Jugendrotkreuz und ist seit 1996 in Bad Bellingen in der Bereitschaft des Ortsvereins aktiv und war lange Bereitschaftsleiterin. Aktiv war sie im Sanitätsdienst und bei der Blutspende. Jetzt geht sie aus dem Sanitätsdienst raus und orientiert sich mehr in Richtung Seniorenarbeit.

„Mich motiviert der Kontakt mit Menschen“, sagt Anni Hinz, die dritte im Bunde. Sie hatte schon 2019 – vor Corona – die Idee für einen Spielenachmittag in der Bädergemeinde. „Ich bin jemand, der gerne in Gemeinschaft spielt“, ergänzt sie und betont, dass sie sich eine Mischung aus Jung und Alt wünsche.

„Angesprochen fühlen darf sich jeder“, ergänzt Schamberger. Durch die Uhrzeit am Nachmittag würden aber überwiegend Menschen im Ruhestand erreicht. „Die Teilnehmer sind überwiegend 70plus“, erklärt er. Weitere Angebote seien geplant, erklärt Frank Schamberger auf Nachfrage. So werde derzeit versucht ein Team für einen Bewegungstreff im Freien in Bad Bellingen aufzubauen. Auch Seniorengymnastik ist geplant.