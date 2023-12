Bad Bellingen: Nikoläuse auf heißen Öfen

Schon Tradition

Den Weihnachtsmarkt hatten Siggi Jürgens, die Gemeinde und Marcus Ciesiolka organisiert. Dass dieses Jahr trotz Konkurrenz im Umland so richtig viel los war, freute auch Carsten Vogelpohl. „Beim ersten Mal war der Weihnachtsmarkt ein Experiment, jetzt ist es wohl schon Tradition“, hatte er in einer kleinen Ansprache an die Gäste festgestellt. Er bedankte sich zudem bei Organisatoren und Standbeschickern sowie bei allen Bürgern, die „unsere Ortsteile so schön geschmückt haben“.