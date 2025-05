Bad Bellingen: Noch keine Zimmeranfragen wegen des ESC

In der Tourist-Information laufe alles ganz normal, berichtet Anke Buller, Leiterin Markting, Kommunikation und Tourismus der Gemeinde Bad Bellingen. Bis jetzt habe man noch keine Anfragen speziell für den ESC registriert, sagt sie auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir hoffen, dass sich das in den nächsten Tagen noch ändert und noch ein paar Leute in der ESC-Woche nach Zimmern fragen“, zeigt sich die Bad Bellinger Tourismus-Chefin zuversichtlich.

„Wir erwarten nichts“, antwortet Marcus Ciesiolka, Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbands Müllheim und Betreiber des Restaurants „Das Park“ in Bad Bellingen, auf die Frage, ob sich der ESC positiv auf die Hotellerie und die Übernachtungszahlen in der Region auswirkt. „Wir wissen, dass die Veranstalter in Basel große Zimmerkontingente haben zurückgehen lassen“, berichtet er. Auch er erwartet kurzfristig noch die eine oder andere Übernachtung in der Region. Ursache für die schleppenden und ausbleibenden Buchungen ist seiner Ansicht nach das komplizierte Vergabeverfahren für die Tickets.