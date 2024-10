Der Musikverein Bad Bellingen lädt zum „OktoBeerFest“ ein. Dieses findet am Samstag, 12. Oktober, im Kurhaus Bad Bellingen statt. Neben Obazda, Brezeln und Bier werden auch verschiedenste musikalische Köstlichkeiten serviert, heißt es in der Ankündigung. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Musikverein spielt ab 19 Uhr die besten Stimmungsmacher und Schunkel-Hits der vergangenen Jahrzehnte, heißt es in der Ankündigung. Anschließend will ab 21 Uhr „DJ Lichte“ die Tanzfläche zum Beben bringen.