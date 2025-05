Bad Bellingen: Pannenanfälliger Aufzug profitiert von Sanierung

Der Auftrag wurde in der jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung von Wolfgang Müller (Freie Wähler) an die Freiburger Niederlassung der Firma Thyssen Krupp vergeben, die auch das zuständige Wartungsunternehmen ist. Die Kosten belaufen sich auf rund 88 000 Euro.

Der Aufzugsturm ist in die Jahre gekommen, er stammt aus den 1980er-Jahren. Die Anlage sei in den vergangenen Monaten sehr anfällig und ständig defekt gewesen, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung.