Bad Bellingen - In der Nacht auf Freitag brannten in der Rheinstraße gegen 1 Uhr mehrere zur Abfuhr bereitgestellte Papiertonnen. Während eine Tonne vollständig zerstört wurde, entstand an der zweiten ein Schaden am Deckel. Ein weiterer Brand in einer Tonne wurde am Freitagmorgen bemerkt, so der Polizeibericht.