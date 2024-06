Bad Bellingen: Parteien loben gutes Miteinander

Ursula Gadenne (CDU-Vorsitzender): „Ich bin froh, dass die CDU so gut durchgekommen ist. Wir hatten auf sieben Plätze gehofft und wollten stärkste Fraktion werden. Die CDU-Fraktion hat sich am Montagabend getroffen. Die Mitglieder sind sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Alle drei Fraktionen haben gemeinsam Wahlkampf gemacht. Das ist bei den Bürgern gut angekommen. Es ist ein Miteinander und kein Gegeneinander im Gemeinderat. Was mich schockiert ist, dass in einer so kleinen Gemeinde wie Bad Bellingen die AfD so viele Stimmen bei der Europawahl bekommen hat.“