Ein Pedelec-Fahrer ist laut Mitteilung der Polizei auf Gemarkung Hertingen von der Fahrbahn abgekommen. Der Unfall hat sich am Montag gegen 18 Uhr ereignet. Der 67-Jährige ist mit seinem Pedelec auf einer starken Gefällstrecke von der Fahrbahn abgekommen und stürzte eine Böschung hinunter. Er befuhr die Straße „Im Tal“ von Hertingen kommend in Richtung Liel, als er aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und nach einer Strecke von etwa sieben Metern etwa zwei Meter unter dem Fahrbahnniveau in einem Wald zum Liegen kam. Der 67-Jährige soll sich schwere Verletzungen zugezogen haben, schreibt die Polizei. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen.